Journal de 7h du mercredi 22 janvier

- L’ancienne colonie de France Télécom à Brétignolles-sur-Mer a été détruite hier. Elle était occupée depuis le 31 décembre par des zadistes.

- Une première lundi soir, des vœux conjoints aux entrepreneurs vendéens de la part des représentants de trois structures économiques importantes : la Chambre de Commerce et d’Industrie, le MEDEF Vendée et la CPME Vendée.

- Lundi soir, le Conseil municipal des Sables d’Olonne a voté une motion pour réclamer une remise en état complète et définitive du canot tout temps de la station SNSM de la ville.