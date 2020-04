Journal de 7h du mercredi 29 avril

- Après l'injonction du Préfet de la Vendée demandant au Département de retirer la délibération actant le dispositif d’aide d’extrême urgence à destination, à titre personnel, des artisans, commerçants et des indépendants du tourisme, Yves Auvinet écrit au Président de la République.



- Depuis le début du confinement, la place de marché virtuelle Place Vendée cartonne. Elle a multiplié son trafic par 10, et ses ventes par 5. Et de nombreuses entreprises souhaitent la rejoindre.



- Le cinéma Le Concorde à la Roche sur Yon lance ce mercredi des séances de e-cinéma, ou cinéma à la maison. Présentation de ce concept en fin de journal, avec le directeur de l'établissement.