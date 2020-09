Journal de 7h du vendredi 11 septembre

- Après la Sarthe, les départements de la Loire-Atlantique et du Maine et Loire devraient passer ce week-end en zone rouge. Ils sont en effet considérés comme des zones de vulnérabilité élevées du Covid-19. Pour l’instant, la Vendée n’est pas concernée.

- Dans le quartier de l’Angelmière à la Roche sur Yon, des riverains de l’Unité Educative d’Hébergement Collectif organisent demain une manifestation pour demander la fermeture de ce centre. Ils dénoncent un climat d’insécurité.

- Les réunions préparatoires au Vendée Globe se multiplient. Les organisateurs souhaitent que le public soit au départ de la course, mais en moins grand nombre qu’en 2016.