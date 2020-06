Journal de 7h du vendredi 12 juin

- Vaste campagne de dépistage du Covid-19 hier à l’école Edmond Bocquier à Saint Gilles Croix de Vie. Plus de 200 tests ont été effectués sur des parents et élèves volontaires.

- Le feu d’artifice de Saint Gilles Croix de Vie reporté du 14 juillet au 26 septembre, en raison de l’épidémie de coronavirus. Le maire François Blanchet l’a annoncé hier lors d’une conférence de presse.

- Annulée en mars, la course à la voile Solo Maitre CoQ se déroulera finalement du 24 au 28 juin, aux Sables d’Olonne. Mais les pontons ne seront pas accessibles au public.