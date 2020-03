Journal de 7h du vendredi 20 mars

- Suite à une décision du Préfet de la Vendée prise hier, seuls les produits alimentaires sont autorisés sur les marchés ouverts du département. Des marchés qui sont limités à 100 personnes.



- Avec l’épidémie de coronavirus et le confinement, les trois efforts traditionnels du Carême : le jeûne, la prière et l’aumône, se voient réactualisés. Mgr Jacolin, évêque de Luçon, adresse ce vendredi une lettre de Carême à tous les catholiques de Vendée.



- Et puis la Fédération Française du Bâtiment de Vendée a préconisé en début de semaine à ses adhérents d'arrêter leurs chantiers. Une décision qui aura des conséquences économiques.