Journal de 7h du vendredi 27 mars

- Partis hier matin de Strasbourg par convoi sanitaire, 20 patients atteints de coronavirus ont rejoint dans l'après-midi les Pays de la Loire. 4 ont été pris en charge au CHD à La Roche-sur-Yon.



- L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire a annoncé hier avoir lancé en début de semaine un appel aux étudiants et à certains professionnels pour aider les soignants. 3500 étudiants et 400 professionnels ont déjà répondu.



- Pendant cette période de confinement, il nous est conseillé de maintenir une activité physique, nécessaire pour notre organisme. En fin de journal, Jean-Philippe Guignard, président du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vendée nous donnera quelques conseils.