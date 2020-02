Journal de 7h du vendredi 28 février - Edition spéciale Xynthia

10 ans après le passage de la tempête Xynthia, qui a fait 29 morts à la Faute sur Mer, nous sommes ce matin en édition spéciale.

Jusqu’à 7h30, vous allez entendre différents témoignages. Le maire de l’Aiguillon sur Mer Maurice Milcent reviendra sur son rôle auprès des populations sinistrées dès le lever du jour le 28 février 2010.

Et vous l’entendrez, un véritable élan de solidarité s’est engagé sur le territoire. Le Secours catholique et la paroisse y ont pris un rôle important.

Enfin, dans l’Invité régional, nous vous proposerons d’écouter le témoignage de l’adjudant Louis Baquero, sauveteur-plongeur et pompier professionnel, qui est intervenu au moment de la tempête Xynthia.