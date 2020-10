Journal de 8h du 30 octobre

- Un nouveau coup dur pour la vie chrétienne et pour la vie du diocèse de Luçon qui reprenait seulement depuis deux mois. Mgr Jacolin appelle à vivre l’épreuve du 2e confinement avec responsabilité, mais aussi dans la foi, l’espérance et la charité.

- Pendant ce reconfinement, les écoles, collèges et lycées restent ouverts. Et les transports scolaires seront bien assurés pour la rentrée.

- Le départ du Vendée Globe le 8 novembre prochain se fera à huis clos. Vous entendrez dans ce journal la réaction de Clarisse Crémer, qui participe cette année pour la première fois à l’Everest des mers.