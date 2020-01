Journal de 8h du 9 janvier

Si l’on parle souvent du dynamisme du Pays des Herbiers, en terme économique notamment, il y a un domaine où le territoire connait quelques difficultés. Celui de la démographie médicale. En effet, la communauté de communes du Pays des Herbiers ne compte que 16 médecins généralistes, soit 5,3 médecins pour 10 000 habitants, contre 7,2 au niveau départemental. Et 46,7% d’entre eux ont 55 ans et plus. Le territoire est donc depuis le 1er janvier 2018 classé en zone d’intervention prioritaire par l’Agence Régionale de Santé. Pour proposer des actions concrètes afin d’améliorer la situation, la collectivité s’est lancé dans l’élaboration d’un contrat local de santé. Après un diagnostic, des concertations des acteurs locaux, et des ateliers thématiques, il devrait être signé avant l’été.