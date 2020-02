Journal de 8h du jeudi 20 février

- 2 plages de Saint Hilaire de Riez fermées par mesures de précaution après la découverte de boulettes de pétrole. Pour l’instant, la préfecture maritime n’a pas d’explication concernant leur provenance.

- Le syndicat de médecins généralistes MG85 alerte dans un communiqué sur le manque de logements pour les étudiants en médecine. Il estime que c’est un facteur d’aggravation de la pénurie médicale et des difficultés d’accès aux soins pour les Vendéens.

- Des enfants en classe de 6ème et 5ème ont participé en début de semaine aux Rencontres « Viens et vois », organisées par le service des vocations du diocèse de Luçon à Chaillé les Marais. Une retraite qui avait cette année pour thème l’Esprit saint.