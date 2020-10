Journal de 8h du jeudi 29 octobre

- Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé le retour du confinement qui va débuter la nuit prochaine à minuit. Le chef de l'Etat a jugé que les mesures déjà en place, pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, ne suffisaient plus.

- Conséquence de ce reconfinement, le village du Vendée Globe va fermer ses portes dès ce soir, et le départ se fera sans public.

- Après les inondations et coulées de boue du mois de mai, les communes de l’Aiguillon-sur-Mer, La Chapelle-Thémer et Saint-Valérien sont reconnues en état de catastrophe naturelle.