Journal de 8h du lundi 07 juin

? Le Bail réel solidaire arrive en Vendée et notamment sur la Roche-sur-Yon. Un nouveau dispositif juridique qui va permettre aux revenus modestes d’acquérir des logements neufs bien placés à 30% moins cher que le prix du marché.

? François de Rugy a dévoilé hier la liste vendéenne LREM pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochain. Une liste sans aucun candidat sortant.

? L’accès aux droits sociaux et médicaux du jeune public a été aggravé suite à la crise sanitaire. La CAF et la CPAM de Vendée veulent y remédier avec plusieurs actions. Présentation dans ce journal.