Journal de 8h du lundi 12 octobre

- Après les Herbiers, Saint Fulgent, Mortagne sur Sèvre et des communes du littoral, le port du masque devient obligatoire à partir d’aujourd’hui à Aizenay.

- Pour permettre aux plus jeunes de suivre le Vendée Globe, le département renouvelle le dispositif Vendée Globe Junior. Il repose principalement sur un site internet qui comprend de nombreuses informations et ressources pédagogiques.

- Coup d’envoi ce lundi de la 11ème édition du Festival International du Film de la Roche sur Yon. Le film de Laurent Lafitte « L’origine du monde » sera projeté ce soir en ouverture.