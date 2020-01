Journal de 8h du lundi 13 janvier

- Yves Auvinet a adressé ses vœux à plus de 3000 Vendéens, réunis au Vendespace vendredi dernier. Le bénévolat, la transition écologique, et un hommage appuyé aux maires ont été les éléments marquants de cette « grand-messe » vendéenne.

- 5 ans après l’attentat à Charlie Hebdo, une centaine de personnes s’est rassemblée samedi à la Roche sur Yon, à l’invitation du Club de la presse de Vendée.

- Vendredi, le rapporteur public a proposé à la cour administrative d’appel de Nantes de rejeter deux nouveaux recours déposés par les opposants du projet de parc éolien au large des îles d’Yeu et Noirmoutier.