Journal de 8h du lundi 16 novembre

- Plusieurs manifestations ont eu lieu hier dans notre département pour demander le rétablissement du culte public. A Luçon, La Roche-sur-Yon et Saint-Laurent-sur-Sèvre plusieurs centaines de catholiques se sont rassemblés.

- En cette période de crise sanitaire, la Fondation d'entreprises Grand Ouest débloque une enveloppe de 150 000 euros pour aider les associations et chercheurs qui mènent des actions en faveur des personnes fragilisées.

- A Benet, le collège du Marais Poitevin restera fermé toute la semaine, après la découverte de deux clusters et au vu du nombre de cas positifs et de cas contacts chez les enseignants.