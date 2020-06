Journal de 8h du lundi 22 juin

- Ce lundi 22 juin marque une nouvelle phase du déconfinement en France, avec école et collège obligatoires, réouverture des cinémas et des colonies de vacances, et reprise des sports collectifs. Vous entendrez en tout début de journal le directeur diocésain de l’enseignement catholique de Vendée.

- Les bars et les restaurants de plages ont eu l’autorisation d’agrandir leurs terrasses… Vendredi, la préfecture de Vendée a expliqué avoir eu recours à une dérogation pour accélérer le processus.

- Le diocèse de Luçon a dévoilé vendredi son nouveau logo, à l’occasion de la fête du Sacré-Cœur. Un logo pour moderniser l’image du diocèse tout en l’ancrant dans le territoire.