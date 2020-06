Journal de 8h du mardi 16 juin

- Syndicats et collectifs de soignants appellent à se mobiliser ce mardi dans toute la France, pour demander davantage de moyens pour les hôpitaux. Des rassemblements sont prévus à la Roche sur Yon et Fontenay le Comte.

- L’entreprise UMEA, installée à Mortagne sur Sèvre, se lance dans la fabrication d’un distributeur de gel hydro-alcoolique. Présentation dans ce journal par son dirigeant Jérôme Marguet.

- La Région Pays de la Loire soutient le secteur du tourisme, et investit 600 000 euros dans une campagne de communication destinée à promouvoir la destination avant les vacances.