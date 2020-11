Journal de 8h du mardi 17 novembre

- Jérémie Beyou repart sur le Vendée Globe aujourd’hui ! Son voilier Charal a été réparé en un temps record par son équipe.

- Les contrôles d’attestation de déplacement se multiplient dans le département. Depuis le 30 octobre, 426 procès-verbaux ont été dressés.

- Les communes de Challans, Sallertaine et La Jonchère reconnues en état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue des 19 et 23 septembre.