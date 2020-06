Journal de 8h du mardi 23 juin

- Une campagne de tests de covid-19 menée sur l’Ile d’Yeu, après la découverte d’un cas asymptomatique. Les résidents et le personnel des 2 Ehpad de l’île, ainsi que quelques patients de l’hôpital, vont être testés.

- 2 nouveaux recours d’opposants au parc éolien off-shore des iles d’Yeu et de Noirmoutier examinés par la cour administrative d’appel de Nantes. Elle rendra sa décision d’ici 3 semaines.

- Le départ de la Solo Maitre CoQ sera donné jeudi des Sables d’Olonne. Cette course, première compétition sportive toutes disciplines confondues autorisée depuis le déconfinement, aurait dû avoir lieu en mars.