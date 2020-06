Journal de 8h du mardi 30 juin

- Emmanuel de Oliveira, nouveau président de la SNSM, a été entendu par le Sénat, un peu plus d'un an après le dramatique naufrage survenu aux Sables-d'Olonne. Les sénateurs se félicitent des orientations annoncées.

- Que penser des dégradations de statues qui ont lieu en ce moment dans le monde ? La statue de Napoléon, emblème de la Roche-sur-Yon, a fait les frais vendredi dernier des conséquences du mouvement Black lives Matters. L’historien Alain Gérard nous livrera son analyse et nous donnera des pistes de réflexion et de recul.

- 3 cas de coronavirus confirmés dans le Pays de Monts. Des tests sont pratiqués dans leur entourage.