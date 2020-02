Journal de 8h du mercredi 12 février

- Depuis lundi, un observatoire départemental de l’agribashing est en place en Vendée. Le principe : réunir autour de la table agriculteurs, préfecture, forces de l'ordre et parquet pour discuter du dénigrement et des violences qui visent la profession agricole.

- Réunis hier en assemblée générale, les avocats du barreau de la Roche sur Yon ont décidé de poursuivre jusqu’au 18 février, leur grève contre la réforme des retraites.

- Depuis quelques mois, le transport de gravas entre les déchetteries vendéennes et le site de recyclage basé à la Ferrière se fait grâce à un camion roulant au BioGNV. Le dispositif était présenté hier. Les détails dans ce journal.