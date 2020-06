Journal de 8h du mercredi 24 juin

- Le département de la Vendée ne fait actuellement l’objet d’aucune mesure de limitation des usages de l’eau. Pour autant, le Préfet invite les utilisateurs à la vigilance.

- Les professeurs dans la rue cet après-midi… L’intersyndicale départementale CGT Educ'action - FSU - FO et SUD Education appelle à ne pas confiner leur colère et leurs revendications.

- Une semaine de la protection solaire, pour sensibiliser aux risques et informer sur les gestes protecteurs, est organisée en ce moment par la Ligue contre le Cancer. Vous entendez dans ce journal les conseils d’un cancérologue.