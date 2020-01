Journal de 8h du mercredi 29 janvier

- Une charte de bon voisinage des utilisateurs de produits phytosanitaires a été signée hier à la Chambre d’agriculture. Dans ce document, les agriculteurs s’engagent à respecter la réglementation en vigueur sur les produits phytosanitaires.

- Une nouvelle étape vers la construction du parc Éolien off-shore Yeu-Noirmoutier. La cour administrative de Nantes vient de valider les autorisations d’exploitation et les bases de maintenance portuaire de l’Herbaudière (sur l’île de Noirmoutier) et Port-Joinville (Yeu).

- 300 postes de saisonniers à pourvoir pour la saison 2020 dans les parcs de loisirs vendéens O'Fun Park et O'Gliss Park.