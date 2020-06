Journal de 8h du mercredi 3 juin

- Depuis hier, les bars et restaurants sont autorisés à rouvrir. Avec dans certaines villes la possibilité d’étendre leur terrasse. Nous irons dans ce journal aux Sables d’Olonne.

- La 23ème édition du festival Face&Si reportée à 2021, en raison de la crise sanitaire. Les têtes d’affiche ZAZIE et VITAA & SLIMANE, ont confirmé leur présence l’an prochain.

- Dimanche, un an jour pour jour après le naufrage du canot Jack Morisseau qui avait couté la vie à 3 sauveteurs de la SNSM des Sables d’Olonne, un hommage leur sera rendu.