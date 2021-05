Journal de 8h du vendredi 14 mai

- Le secteur du tourisme social et solidaire lourdement impacté par la crise… alors qu’il connaît déjà des difficultés depuis une dizaine d’années. Les précisions dans un instant.

- Dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales pour voter pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin. Qui est concerné ? Comment procéder ? Mode d’emploi avec Maxence Eloi dans cette édition.

- Le parc du Puy du Fou lancera sa saison le 10 juin prochain, dans le respect de règles sanitaires strictes. Et pour la Cinéscénie, il faudra attendre le 3 juillet.