Journal de 8h du vendredi 22 novembre

- La Ville de la Roche sur Yon s’engage contre les violences faites aux femmes. Elle a signé hier avec l’Etat un contrat local contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles, avec l’objectif de favoriser le repérage en amont des victimes.

- Le Grand séminaire de Luçon racheté par une société immobilière suisse qui souhaite rénover l’ensemble du site et y installer diverses activités et organismes.

- Le nouvel orgue de l’église Notre Dame de l’Assomption de la Garnache sera inauguré dimanche. Un instrument datant de 1893, et arrivé de Londres en pièces détachées…