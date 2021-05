Journal de 8h du vendredi 28 mai

- Un loup a été aperçu mi-mai à Jard sur Mer. Une première en Vendée depuis plus d'un siècle

- Toujours inquiets de l’avenir des urgences et du Smur de l’hôpital de Luçon, élus et usagers organisent ce vendredi à 18h une manifestation.

- La Folle journée de Nantes est de retour en cette fin mai. L’événement de musique classique, annulé au début de l'année en raison de la crise, a été revu pour respecter les contraintes sanitaires.