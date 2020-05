Journal de 8h du vendredi 29 mai

- Fin de la limite des 100km, réouverture des bars, restaurants, salles de sport et lycées. Le premier ministre Edouard Philippe a dévoilé hier la phase 2 du déconfinement.

- Faites-vous partie de ces Français qui se sont découvert une passion pour le jardinage pendant le confinement ? En effet, ces dernières semaines les ventes de plants ont explosé. Nous irons dans ce journal aux pépinières Ripaud à Cheffois.

- Les candidats au 2ème tour des élections municipales attendus aujourd’hui et mardi en préfecture et sous-préfectures pour déposer leur liste.