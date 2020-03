Journal de 8h du vendredi 6 mars

- 8 personnes touchées par le coronavirus sont actuellement hospitalisées dans les Pays de la Loire. L’état de santé de ces patients est rassurant selon l’Agence Régionale de Santé.

- Après les fortes pluies de ces derniers jours, des routes sont coupées et des champs inondés en Vendée. Notre département a été placé en vigilance orange inondations.

- Pour dénoncer le manque de moyens de la Justice, des avocats de toute la France participent à une course relais. Ceux du barreau de la Roche sur Yon s’associent à cette action, et 5 d’entre eux partiront tout à l’heure de la Maison de l’Avocat en direction de Nantes.