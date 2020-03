Journal du 10 mars 2020

Au sommaire de ce mardi 10 mars 2020 :



- L'archevêque de Rouen, le Père Dominique Lebrun est en visite Ad Limina. Il nous a appelé de Rome après son entretien avec le pape et ses confères évêques... Nous l'entendrons au micro de Catherine Manné



- Et puis les Municipales vous le savez débutent ce 15 mars, combien de listes, combien de partis, nous ferons un point sur ce scrutin … en chiffres.



- Enfin vous le savez à cause du risque de contagion au coronavirus, nombre d'évènements sont déprogrammés... Quelles conséquences pour les organisateurs ? C'est la question que nous avons posée à Caroline Messina, chargée de communication du Parc exposition de Rouen