Journal du 13 janvier 2020

Au sommaire de lundi 13 janvier 2020



- Le préfet de Normandie, Pierre-André Durand, a reçu la presse mercredi dernier, pour la traditionnelle cérémonie des voeux. Catherine Manné y était, décryptage au début de ce journal avec



- A Petit Quevilly, ProLicent a pour ambition de devenir le principal acteur de la Data Privacy, comprenez la gestion du traitement des données personnelles pour les entreprises et les particuliers. On en parle avec l'un des deux cofondateurs, Sébastien Parent.



- Et puis on vous parle d'un projet de transport scolaire, à vélo, dans l'Eure,

Florens'cia Duré a joint Nicolas Catarino, nous l'entendrons



- Enfin un mois après l'évènement de la COP 25 à Madrid, Louis Charbonnier en 4e année à l'école UniLasalle de Monte-Saint-Aignan revient sur l'évènement auquel il a eu la chance de participer !