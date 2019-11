Journal du 13 novembre 2019

1/ A Rouen au Hangar 108, avait lieu hier mardi, une rencontre dans le cadre du cycle « Territoires 2020 », porté par Association et Territoire et la Métropole, sur la gouvernance dans les pays du Nord de l'Europe, on en parle en début de ce journal



2/Le festival des Solidarités débute ce 15 novembre,

Nous vous parlerons à cette occasion d'une recyclerie installée à Fécamp, qui fête ses 2 ans d'existence



3/ Et puis l'opération SAKADO, orchestrée par l'ADMR a commencé. Offrir un sac à dos à un sans-abri, un geste qui, avec l'hiver peut s'avérer vital à ceux qui sont dans la rue...



4/ Enfin l'opéra de Rouen programme "Der Freischütz", de Weber, Edina Mezarosz nous en dit plus à la fin de ce journal.