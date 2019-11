Journal du 14 novembre 2019

1/Le festival des solidarités, la suite : hier on évoquait la recyclerie de Fécamp, aujourd'hui nous ferons un focus sur l'association "Femmes solidaires du Havre", nous entendrons sa présidente : Claudine Bultez



2/Lorsque des bâtiments anciens ou des oeuvres d'arts sont laissés à l'abandon, c'est une perte pour tout le monde... 2 oeuvres de l'église de Caudebec les Elbeuf, ont été sauvées par l'association Urgence Patrimoine, nous entendrons sa fondatrice Alexandra Sobczak-Romanski,



3/ Et puis un festival pas comme les autres ouvre ce jeudi 14 novembre à la Halle aux Toiles à Rouen, "Art et Déchirure" propose chaque année de découvrir un pan de la création qui répond à une urgence de l'artiste, on verra cela avec Joël Delaunay



4/Un festival encore pour finir, destiné aux étudiants celui-ci : les Zazimuts ouvrent leur portes ce soir à l'Hôtel de Ville de Rouen