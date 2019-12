Journal du 16 décembre 2019

Au sommaire de ce lundi 16 décembre :



- La colère du président de l'union portuaire et maritime du Havre, Michel Segain, qui dénonce les blocages dans la zone industrielle et portuaire et s'inquiète des conséquences économiques du mouvement



- Le 7 decémbre dernier se réunissait pour le 1re fois à Caen, le Conseil régional pour les Jeunes, FLorens'cia Duré a interrogé l'un de ses membres sur ces motivations à intégrer cette nouvelle instance consultative de la région



- Et enfin ce dimanche à Saint Etienne du Rouvray, une cérémonie émouvante, Catherine Manné a assisté à la remise de la lumière de Bethléhem, alors que le Secrétaire général de la ligue islamique mondiale était en visite.