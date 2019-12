Journal du 17 decembre 2019

Au sommaire de ce mardi 17 décembre



1/ Une grosse journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui, nous entendrons Sira Sylla, députée de Seine-Maritime et ambassadrice de la réforme



2/ Et puis un orchestre pour les enfants des quartiers défavorisés du Havre, c’est le dispositif DEMOS, nous verrons cela avec Florence Thibaudeau-Rainot, 1re adjointe au maire en charge de l’éducation et de la petite enfance.



3/ Enfin une nouvelle exposition au Muma du Havre, consacrée à Reynold Arnould, peintre et ancien conservateur du musée, nous entendrons la commissaire de l’exposition