Journal du 17 janvier 2020

Au sommaire de ce vendredi 17 janvier



1/ Alors que les grands enjeux bioéthiques seront prochainement débattus au Sénat, l'association Alliance Vita propose des moments de réflexion et de décryptage, Catherine Manné a interrogé Perrine de St-Germain, qui organise ces soirées



2/ Combien sommes-nous d'habitants aujourd'hui en France ? C'est la réponse que devra apporter le recensement de la population qui a débuté ce jeudi 16 janvier, Aubert Guinamard, de RCF Calvados-Manche a interrogé Jérôme Letournel, chef du service « statistiques » de l'INSEE Normandie



3/ Et puis la Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens débute demain, samedi, on fera le point sur les temps forts de cette semaine



4/ Enfin le centre de sauvegarde de la faune sauvage d'Allouville-Bellefosse a un nouveau pensionnaire : un jeune phoque échoué dans le Calvados. Edina Mezarosc nous donnera des nouvelles de Chardon - c'est son nom...à la fin de ce journal !