Journal du 17 juin 2020

Au sommaire de ce mercredi 17 juin 2020 :



1/ Depuis le 11 mai, les visites reprennent dans les parloirs des prisons pour les enfants de détenus., nous entendrons Isabelle Carpentier, directrice du Relais Enfants-Parents de l’Eure et de la Seine Maritime,



2/ Trois semaines après le lancement du Ségur de la santé, les personnels hospitaliers ont manifesté ce mardi dans les grandes villes normandes, lors d’une journée nationale,



3/ Et puis nous vous présenterons une nouvelle plateforme intitulée « protégez-vous Normand», nous entendrons Delphine Wahl, directrice générale de la CCI Normandie,



4/ Enfin le château de Miromesnil rouvre son parc pour des activités de jeux, on en vous en parle en fin de journal.