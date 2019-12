Journal du 18 décembre 2019

Au sommaire de ce mercredi 18 décembre,



1/ Une plateforme pour conjuguer épargne verte et projets écologique, c'est le concept de Kiwaï, filiale de la Caisse d'épargne, Edina Mezarozs nous explique tout ça au début de ce journal



2/ Et puis, au Havre, l'association Saint-Thomas d'Aquin, surnommé St-Tho par des générations de Havrais, fête cette année ses 145 ans d'existence et d'actions en faveur des jeunes. Nous entendrons sa directrice Hélène Millier



3/ Enfin, nous vous ferons écouter le témoignage, en fin de journal, d'une jeune scoute revenue de Jérusalem, Capucine Pochon, sera au micro de Catherine Manné