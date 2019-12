Journal du 20 décembre 2019

Au sommaire de ce vendredi 20 décembre 2019 :



1/Alors que 2 ateliers de l'usine Lubrizol, fonctionnent à nouveau depuis une semaine, Edina Mesarozs interrogé pour nous Aline Catoire, vice-présidente de la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime



2/ Et puis à l'occasion de la fête de Noël, la Pastorale des réalités du Tourisme et des Loisirs du diocèse de l'Eure propose un circuit des crèches, Catherine Manné a rencontré Isabel Carpentier, membre de l'équipe pastorale



3/ Enfin nous vous parlerons d'une belle et variée programmation musicale : plusieurs concerts ont lieu ce weekend dans la Métropole, notamment au temple St Eloi de Rouen et à la chapelle St Julien de Petit-Quevilly