Journal du 23 janvier 2020

Au sommaire de ce jeudi 23 janvier 2020



1/ Bientôt un « Campus d'excellence international normand des énergies », nous entendrons Françoise Guégot, vice-présidente de la Région en charge de l'Enseignement supérieur, de la recherche, et de l'innovation.



2/ Cela fait 1 an que les ports de Haute et Basse Normandie ont fusionné... c'est aujourd'hui l'heure du bilan… Aubert Guinamard de RCF Calvados-Manche nous en dira plus



3/ Et puis des fouilles à Rouen ont mis au jour une manufacture datant du XVIIIe siècle. Brielly Guédé a suivi pour nous la visite avec l'archéologue Paola Calderoni, responsable du chantier... nous l'entendrons



4/ Enfin la Nuit de l'Orientation aura lieu ce vendredi 24 janvier à Dieppe, on en parle à la fin de ce journal.