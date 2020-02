Journal du 24 février 2020

1/ "Les Normands ont du coeur" c'est le nom d'une campagne lancée par le Campus Santé Rouen Normandie depuis le 14 février et qui se poursuit tout au long du mois de mars pour sensibliser au dons d’organes en Normandie



2/ ET puis c'était ce week-end l'ouverture du salon de l'agriculture, nous avons joint Pierre Lambart, producteur de pommes et de cidre, un habitué du salon, nous l'entendrons



3/ Enfin pour cette 2e semaine de vacances, on vous donne une idée de sortie avec vos enfants et petits enfants : le cirque Grüss qui a installé son chapiteau esplanade Saint-Gervais à Rouen