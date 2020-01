Journal du 24 janvier 2020

Au sommaire de ce vendredi 24 janvier 2020



1/ « Repérer et mobiliser les jeunes dits invisibles », c'est un projet expérimental porté par la Métropole de Rouen, on en parle en début de ce journal avec la cheffe de projet et la responsable de l'insertion de la Métropole



2/ La 1re phase de recnontres organisées par la commission particulière du débat public sur un nouveau projet de parc éolien dans la Manche... touche à sa fin, Catherine Manné a interrogé pour nous Francis Beaucire, président de cette commission



3/ Et puis ce week-end aura lieu la grande collecte annuelle de la Fondation Raoul-Follereau, qui lutte contre la lèpre, cette maladie infectuese chronique qui sévit encore aujourd'hui