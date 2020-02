Journal du 25 février 2020

Au sommaire de ce mardi 25 février 2020 :



1/ On vous parle d'une intiative simple et efficace ce matin pour retrouver un emploi : le Café Réseau Escale emploi au Havre, un soutien pour les demandeurs d'emploi coachés par des bénévoles... Nathan Sifflet a interrogé pour nous Yann Guillou président de l'association. Nous l'entendrons.



2/ Un défenseur des droits vient d'être nommée pour la Normandie, le département des Yvelines et des hauts de Seine. Alexandre Rakotomizao a pu joindre pour nous Fawouza Moindjie. Elle nous expliquera en quoi consiste sa mission...



3/ Enfin du jazz pour les petits… le festival Jazz Mômes se tient jusqu'à vendredi... On vous en parle à la fin de ce journal