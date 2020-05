Journal du 27 mai 2020

Au sommaire de ce 27 mai 2020 :



1/ Après deux mois d’arrêt, le marché de l’immobilier est à nouveau accessible à la faveur du déconfinement, et notamment les visites de biens, mais sous conditions, nous entendrons Isabelle Tisserand, directrice financière du réseau Saint-Joseph Immobilier,



2/ Et puis le programme CCI Relance destiné à aider les entreprises de la région à rebondir après la crise sanitaire a été dévoilé la semaine dernière, nous entendrons des témoignages sur la solidarité à l’œuvre entre chefs d’entreprise.



3/ Enfin à Forges-les-Eaux, le musée de la Résistance a annoncé sa réouverture, on en parle à la fin de ce journal.