Journal du 3 juin 2020

Au sommaire de ce mercredi 3 juin,







1/ Deux ministres étaient en visite hier mardi dans la Métropole :

ministre en charge de la Ville et du Logement, Julien

Denormandie, ministre en charge de la Ville et du Logement et

Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, au programme : la

formation et de l’embauche des jeunes, et la relance de l’activité

économique.







2/ La Fondation Crédit Coopératif a récompensé 3 acteurs de

l’Économie sociale et solidaire via le « Prix de l’Inspiration en ESS

»… Il s’agit d’acteurs engagés qui mettent en œuvre des projets

innovants et socialement remarquables dans toute la région

Normandie







3/ Et puis le mois de la santé organisé par le Mouvement

européen de Seine Maritime, a commencé, on vous en parle à la

fin de ce journal