Journal du 3 mars 2020

Au sommaire de ce mardi 3 mars 2020 :



- C’était la journée des maladies rares ce samedi 29 février, aujourd’hui mardi un spectacle suivi d’un débat aura lieu dans ce cadre dans la Métropole, Catherine Manné nous en dit plus en début de ce journal



- Et puis ce mardi 4 mars c’est la journée de lutte contre l’obésité, une marche pour sensibiliser à ce sujet est organisée aujourd’hui à Rouen



- Enfin l’abbaye de Jumièges propose une nouvelle exposition depuis ce dimanche on vous en parle à la fin de ce journal