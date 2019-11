Journal du 8 novembre 2019

1/Les chiffres de la pauvreté ont été publié hier par le Secours catholiques, nous verrons où se situe la Normandie, en début de ce journal



2/ C'est un démarche inédite : pour la première fois, le public pourra débattre de la pertinence et de la localisation d'un futur parc éolien au large de la Manche. On en parle avce Jean-Pierre Tiffon, président de cette commission particulière du débat public



3/ Le salon du mariage se tient du 8 au 11 novembre au Parc des expostions de Rouen. les chrétiens ont un message à faire passer : c'est ce que nous dira Thibault Delorme qui assure des permanences sur le stand du diocèse de Rouen.



4/ Enfin, avant le retour du festival This is England, la bibliothèque Simone de Beauvoir à Rouen propose un retour sur les primés de l'an dernier.