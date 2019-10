Journal du 9 octobre

Au sommaire de ce mercredi 9 octobre :

-La cohabitation solidaire intergénérationnelle on en parle ce matin avec l'association "Partageons un Havre".



- Un concert au profit du Centre Becquerel de Rouen est organisé à la cathédrale, au programme jazz et classique, Catherine Dente l'organisatrice nous en dira plus



- Une belle rencontre avec de Brigitte Bédard, journaliste canadienne vénue témoigner pour les éudiants de sa conversion radicale au Christ



4/ La 28e édition de la Fête de la Science, avec le beau programme des Musées Beauvoisine à Rouen.