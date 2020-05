Journal du jeudi 28 mai

- Nous ouvrons ce journal avec un point sur la crise sanitaire à l'hôpital ! Une vague contenue, mais surtout "ne pas baisser la garde" nous dira le professeur François Caron, chef de service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Rouen

- Et puis nous verrons comment des étudiants normands se mobilisent et répondent aux questions des contribuables pour leur déclaration de l'impôt sur le revenu via un numéro vert

- Les cultes reprennent progressivement. Les premières messes ont eu lieu dimanche 24 mai dernier. Nous entendrons dans ce journal la joie d'une paroissienne de retrouver à nouveaux la communauté paroissiale