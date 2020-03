Journal du lundi 2 mars 2020

Au sommaire de lundi 2 mars 2020 :



- Le mécontentement après l'annonce par le Premier ministre de l'utilisation du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites, la permanence de campagne d'Edouard Philippe au Havre a été caillassée et taguée ce samedi



- Vous le savez un cas de covid-19 a été dépisté dans la Métropole, les services du CHU de Rouen eux sont prêts si toute fois les cas devaient se multiplier, Edina Mesarozs a interrogé pour nous le Dr Manuel Etienne, médecin infectiologue du CHU de Rouen



- Et puis nous vous parlerons d'une nouvelle plateforme de vente en ligne créée par 2 étudiants de Néoma Business School pour acheter des produits locaux en vrac.



- Enfin un nouveau festival de marionnettes a été créé à Tourville-la-Rivière en Seine Maritime, on en parle avec le responsable du service culturel de la ville interrogé par Florenscia Duré.